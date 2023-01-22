الحشد والشرطة يشرعان بعملية دهم وتفتيش شرق صلاح الدين

2023/01/22 | 09:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدين

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاحد، شروع قوة منها بالاشتراك مع الشرطة بعملية دهم وتفتيش شرقي محافظة صلاح الدين.

وذكر بيان للهيئة، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "شرعت قوة من اللواء التاسع في الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية، بعملية دهم وتفتيش شرقي صلاح الدين".

واضاف، أن "العملية تهدف للحفاظ على الأمن في مناطق شرق المحافظة من خلال ملاحقة فلول داعش والقضاء على مضافاتهم".

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