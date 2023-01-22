بينهم أطفال.. انقاذ عائلة دفنت تحت الركام إثر انهيار منزلهم في كربلاء (صور)

2023/01/22 | 09:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كربلاء

تمكنت فرق مديرية الدفاع المدني، اليوم الاحد، من إنقاذ عائلة من 5 أفراد بينهم أطفال دفنوا تحت الركام إثر انهيار منزلهم في محافظة كربلاء.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "فرق الدفاع المدني نجحت بإنقاذ عائلة بينهم نساء وأطفال دفنت اجسادهم تحت ركام منزل منهار في قضاء الحر بمحافظة كربلاء المقدسة صباح اليوم الاحد".

واضافت أن "فرق إنقاذ الدفاع المدني هرعت وباشرت حال وصولها باجرء عمليات البحث عن أفراد العائلة ورفع الركام وتحرير أجسادهم قبل أن يختنقوا بالركام مع تأمين نقلهم إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج ألازم فيها".

وأشارت الى أن "سبب الحادث كان نتيجة الرطوبة وتقادم البناء".

تحرير: أ.ق

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