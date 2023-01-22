المرور تنوه لقطع جسر حيوي وسط العاصمة بغداد

2023/01/22 | 09:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نوهت مديرية المرور العامة، اليوم الاحد، عن قطع جسر الجمهورية باتجاه تقاطع الشواف وسط بغداد.

وذكرت المرور في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تم قطع جسر الجمهورية من الرصافة باتجاه الكرخ تقاطع الشواف لوجود أعمال صيانة من قبل دائرة الطرق والجسور".

واضافت: "نرجو من الاخوة مستخدمي الطريق سلك الطرق البديلة لحين إكمال الأعمال".

ويوم الجمعة الماضي، شهد جسر الطابقين قطع حركة السير من مصفى الدورة باتجاه ساحة الحسنين ايضا لوجود اعمال صيانة ثم جرى اعادة فتح الطريق عصر السبت الماضي.

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