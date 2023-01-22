حالة الطقس لهذا اليوم والايام المقبلة

2023/01/22 | 10:31 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الطقس لهذا اليوم والايام التي تليه.

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