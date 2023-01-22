2023/01/22 | 10:40 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cHKkdozKpIg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الأزمات تعلو جبلاً.. الدولار والموازنة والفساد - بالمختزل - الحلقة ٨٧) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الأزمات تعلو جبلاً.. الدولار والموازنة والفساد - بالمختزل - الحلقة ٨٧) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).