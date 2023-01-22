برئاسة يارالله.. وفد أمني يصل سامراء

2023/01/22 | 10:42 - المصدر: السومرية نيوز

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وصل وفد أمني برئاسة رئيس اركان الجيش الفريق اول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله، اليوم الاحد، الى مدينة سامراء.

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