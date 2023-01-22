2023/01/22 | 10:42 - المصدر: السومرية نيوز
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وصل وفد أمني برئاسة رئيس اركان الجيش الفريق اول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله، اليوم الاحد، الى مدينة سامراء.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برئاسة يارالله.. وفد أمني يصل سامراء ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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