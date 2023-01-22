2023/01/22 | 10:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز – امنأعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاحد، تفكيك شبكة لتجارة المخدرات وضبط أكثر من 400 ألف حبة مخدرة في محافظة نينوى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نينوى.. تفكيك شبكة لتجارة المخدرات وضبط أكثر من 400 ألف حبة مخدرة ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نينوى.. تفكيك شبكة لتجارة المخدرات وضبط أكثر من 400 ألف حبة مخدرة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).