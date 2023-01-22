التبادل التجاري بين العراق وقطر  ارتفع بنسبة 18% في 2022

2023/01/22 | 10:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

كشف المدير التنفيذي لوكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات في بنك قطر للتنمية حمد مجيغير، أن الصادرات القطرية للعراق نمت خلال العام الماضي بنسبة 18% بالمئة.

وقال مجيغير على هامش تنظيم البعثة التجارية القطرية معرضاً لشركاتها في العاصمة بغداد، ان "معرض اليوم هو استكمال لجهود المعرض الذي اقامته البعثة في الربع الرابع من عام ٢٠٢١ والذي حقق نتائج باهرة، وهو تتويج لجميع النتائج الايجابية سواء من خلال الدعم الحكومي او الاقتصادي من خلال القطاع الخاص العراقي او توجيه نظيره القطري للانفتاح على السوق العراقية".

واضاف ان "وجود الاستقرار في جمهورية العراق لابد ان يجذب معه الفرص الاستثمارية والمشاريع التنموية التي من شانها ان تعزز استقرار البلد وتواجده على الساحة الخليجية والعربية"، مشيراً الى ان "دولة قطر حكومة وشعباً تريد ان تساهم في قصة النجاح التي يشهدها العراق لنرى الشركات القطرية على ارضه وقادرة على التصدير والتنافس مع الشركات العالمية الاخرى من خلال الجودة والاسعار لتساهم في مرحلة التنمية التي يشهدها البلد هذه الفترة".

وأكد مجيغير ان "المعرض شهد مشاركة 19 شركة تمثل 13 قطاعاً صناعياً"، مؤكداً ان "البعثة السابقة التي زارت العراق العام الماضي حققت نجاحاً باهراً بجهود مشتركة من الطرفين التي اسهمت في تعزيز العلاقة الثنائية بين القطاعين الخاص العراقي والقطري".

وتابع بأن "الاستقرار الذي يشهده العراق لابد ان يسحب معه مشاريع اقتصادية تنموية وهذا فتح الباب للشركات القطرية من قبله مما انعكس بشكل ايجابي على حجم الصادرات"، منوهاً ان "صادرات القطاع الخاص القطري الى العراق نمت بمعدل سنوي تنموي بلغ 18 بالمئة".

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