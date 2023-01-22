العراق بالمرتبة الثانية بزيادة معدل إنتاج النفط

2023/01/22 | 10:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

ذكرت شركة "كامكو إنفست" للاستثمار، أن العراق جاء بالمرتبة الثانية في منظمة أوبك بزيادة معدل إنتاج النفط في العام 2022.

وقالت الشركة في تقرير لها اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان "أسعار النفط شهدت تقلبات مستمرة خلال 2022 وتم تداول العقود الفورية لمزيج خام برنت ضمن نطاق أوسع بكثير من 76 دولاراً و133.2 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر النفط ذروته في بداية مارس/ آذار الماضي في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية التي كانت من المتوقع أن تؤثر على إمدادات النفط في سوق واعد يتميز بارتفاع الطلب".

واضاف ان متوسط إنتاج أوبك ارتفع للعام الثاني على التوالي في 2022 ليصل 28.9 مليون برميل يومياً، حيث كان النمو على أساس سنوي أحد أعلى المستويات المسجلة، ووصل إلى 2.5 مليون برميل يومياً مقابل مستويات إنتاج 2021، وهو أيضاً أعلى متوسط يصل إليه معدل الإنتاج منذ 2019.

واشارت الى ان السعودية سجلت أكبر زيادة معدل إنتاج النفط خلال العام 2022 بمتوسط 10.5 ملايين برميل يومياً مقابل 9.1 ملايين العام الذي سبقه، بنمو 15.5 في المئة أو ما يعادل 1.4 مليون برميل يومياً، فيما احتل العراق المرتبة الثانية بزيادة معدل الإنتاج 0.4 مليون ليصل في المتوسط إلى 4.45 ملايين، تبعه كل من: الإمارات والكويت بمعدل نمو 0.34 و0.3 مليون، ليصل في المتوسط إلى 3.1 و2.7 مليون برميل يومياً، على التوالي.

وأوضح التقرير أنه "بعد شهرين متتاليين من التراجع، تزايد إنتاج أوبك في ديسمبر كانون الاول 2022، لينمو الانتاج بمقدار 150 ألف برميل يومياً خلال الشهر، ليصل المتوسط 29.1 مليون برميل يومياً، حيث كان النمو مدفوعاً بصفة رئيسية بزيادة إنتاج نيجيريا بينما كان تغيير متوسط إنتاج بقية منتجي المجموعة ضئيلاً، فيما كشفت مصادر أوبك الثانوية عن تسجيل نمو أقل قليلاً للإنتاج بمقدار 91 ألف برميل يومياً، إذ بلغ متوسط الإنتاج 29 مليون برميل يومياً في ديسمبر كانون الأول 2022".

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