2023/01/22 | 10:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاحد، تفكيك شبكة لتجارة المخدرات وضبط أكثر من 400 ألف حبة مخدرة في نينوى.وذكر الجهاز، أنه "تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة بابل بعد التنسيق مع مديرية أمن نينوى وبجهد استخباري واستحصال للموافقات القضائية من تفكيك شبكة خطيرة لتجارة المخدرات مكونة من 3 أفراد في محافظة نينوى من خلال استدراجهم بكمين محكم إلى مدينة الحلة، حيث ضُبط بحوزتهم أكثر من 400 ألف حبة مخدرة".

واضاف الجهاز بحسب البيان الذي تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعد التحقيق مع أفراد الشبكة اعترفوا بقيامهم بتوزيع الحبوب المخدرة في مختلف محافظات الوسط والجنوب"، مشيراً ألى أنه "جرى تدوين أقوال المتهمين أصولياً وإحالتهم إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل".

تحرير: أ.ق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفكيك شبكة لتجارة المخدرات وضبط أكثر من 400 ألف حبة مخدرة في نينوى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفكيك شبكة لتجارة المخدرات وضبط أكثر من 400 ألف حبة مخدرة في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).