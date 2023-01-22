2023/01/22 | 10:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس في العراق للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعدا للضباب وانخفاضا في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، تلقته (بغداد اليوم)، أن "طقس البلاد ليوم غد الاثنين سيكون في المنطقتين الوسطى والشمالية غائماً جزئياً كما يتشكل الضباب صباحاً يزول تدريجيا خلال النهار، أما في المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس غائماً جزئياً واحياناً غائماً كما يتشكل الضباب صباحاً يزول تدريجيا خلال النهار، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".

وتابع، أن "طقس يوم الثلاثاء في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون صحواً مع بعض الغيوم، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً واحياناً غائماً يتحول تدريجياً الى صحو، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، في حين ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

واشار الى أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد"، مبينا أن "طقس البلاد ليوم الخميس المقبل سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً في المنطقتين الوسطى والشمالية، في حين سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضباب وإنخفاض بالحرارة.. إيضاح مفصّل بطقس العراق للأيام المقبلة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضباب وإنخفاض بالحرارة.. إيضاح مفصّل بطقس العراق للأيام المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).