متظاهرون يغلقون دائرة المنتوجات النفطية في ذي قار

2023/01/22 | 10:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

اغلق عدد من الخريجين المطالبين بالتعيين، اليوم الاحد، دائرة المنتوجات النفطية في محافظة ذي قار.

وبحسب صور حصلت عليها (بغداد اليوم)، اغلقت التظاهرات جسر النصر، بالاضافة الى غلق دائرة المنتوجات النفطية في المحافظة للمطالبة بالتعيين.

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