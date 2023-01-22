إدارة معلومات الطاقة الأمريكية .. ارتفاع صادرات العراق النفطية لأمريكا لتصل إلى 200 ألف برميل يوميا خلال الاسبوع الماض

2023/01/22 | 10:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا ارتفعت لتصل إلى أكثر من 200 الف برميل يوميا خلال الاسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في تقريرها إن “متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثماني دول بلغت 5.677 ملايين برميل يوميا مرتفعا بمقدار 353 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.677 ملايين برميل يوميا”.

وأضافت أن “صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 201 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغت الصادرات النفطية لأمريكا بمعدل 150 الف برميل يوميا”.

وأشارت إلى أن “أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3.707 ملايين، برميل يومياً، تلتها المكسيك بمعدل 909 آلاف برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من السعودية بمعدل 453 الف برميل يومياً، ومن ثم كولومبيا بمعدل 245 الف برميل يومياً”.

ووفقاً للإدارة، فإن “كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من نيجيريا بلغ معدل 211 الف برميل يوميا، ومن البرازيل بمعدل 172 الف برميل يوميا، ومن ليبيا معدل 132 الف برميل يوميا، فيما لم تستورد اي كمية روسيا او الاكوادور”.

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