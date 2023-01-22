فيديو:استقبل (40) طفلا من الانبار والموصل وبغداد مصابين بالثلاسيميا ممثل السيستاني: كل العراقيين هم ابناء المرجعية

2023/01/22 | 10:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد ممثل المرجعية الدينية العليا

والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية

المقدسة ان كل المواطنين ومن جميع

المحافظات هم ابناء المرجعية ويفرحنا

كثيرا عندما نعالج اطفالا مرضى من

محافظات نينوى او الانبار او صلاح

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