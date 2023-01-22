حرب خليجية رابعة مرجحة.. ولكنها ليست حتمية

2023/01/22 | 10:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين إيران والغرب، الطرق غير سالكة وغير آمنة، في كل المجالات وعلى مختلف المسارات...العلاقات تزداد تعقيدا، والمخاوف تزداد تفاقما، وجدران "الثقة" تتهاوى، الواحد تلو الآخر.

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