رونالدو يجذب أنظار العالم بأول ظهور رسمي في مواجهة النصر والاتفاق

2023/01/22 | 10:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تتجه الأنظار، مساء الأحد، صوب ملعب “مرسول بارك” بالرياض لمتابعة اللقاء المرتقب بين النصر والاتفاق لحساب الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن للمحترفين، والذي سيشهد الظهور الرسمي الأول للنجم البرتغالي كريستيانو […]

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