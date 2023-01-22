يار الله يصدر من سامراء توجيهات للقطاعات الماسكة

2023/01/22 | 10:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصدر رئيس أركان الجيش، الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، اليوم الأحد، توجيهات للقطعات الماسكة في سامراء.وذكرت وزارة الدفاع، في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، […]

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