انطلاق عملية أمنيّة مشتركة في ديالى من محورين

2023/01/22 | 12:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أعلن قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي، اليوم الأحد، انطلاق عملية أمنية مشتركة للحشد الشعبي والقوات الأمنية في ديالى.

وقال الموسوي في تصريح نقله موقع هيئة الحشد، وتابعته (بغداد اليوم)، إن “العملية انطلقت من محورين المحور الأول يتمثل بخط العزل والتطويق ويبدأ من الضفة الشمالية لحافة نهر ديالى تحديداً من قرية الرسول وانتهاء بقرية الوشاع لتفتيش الغابات والبساتين المجاورة لحافة نهر ديالى الشمالية بمشاركة قوات من الألوية (23و 110و 63و24) “.

وأضاف، ان “محور خط العزل والتطويق الثاني يبدأ من شمال مشروع نهر الخالص من قرية أبو نمر مروراً بقرية الكوتي وقرية الجيايلة وبمشاركة قيادة قاطع عمليات الفرات الأوسط اللواء11 وقوة من اللواء10 قيادة عمليات الرافدين واللواء الرابع وفوج المغاوير في قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي”.

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