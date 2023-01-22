2023/01/22 | 12:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الأحد،

استقراراً في الأسواق المحلية.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار 162200 ألف

دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار

شراء الدولار 162000 ألف دينار لكل 100

دولار.

وسجَّلت أس

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