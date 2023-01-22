الكويت توقف الملاحة البحرية مؤقتا في 3 من موانئها

2023/01/22 | 12:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقفت الكويت، اليوم الأحد، حركة

الملاحة البحرية في 3 من موانئها، بسبب

سوء الأحوال الجوية.‏

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية، أن

الملاحة البحرية توقفت في موانئ الشويخ

والشعيبة والدوحة، وفقا لوكالة الأنباء

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