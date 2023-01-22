2023/01/22 | 12:23 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أوقفت الكويت، اليوم الأحد، حركة
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الملاحة البحرية في 3 من موانئها، بسبب
سوء الأحوال الجوية.
أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية، أن
الملاحة البحرية توقفت في موانئ الشويخ
والشعيبة والدوحة، وفقا لوكالة الأنباء
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكويت توقف الملاحة البحرية مؤقتا في 3 من موانئها) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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