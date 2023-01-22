رئيس أركان الجيش يصل سامراء

2023/01/22 | 12:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن

عبد الأمير يار الله، الأحد، إلى قضاء

سامراء.

وتفقد يار الله، قاطع عمليات سامراء

واطلع على آخر العمليات الاستباقية

واستعدادات القوات الامنية المشتركة

لملاحقة بقايا

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