التربية تعلن عن تجهيز 100 مدرسة بالاثاث والمستلزمات المدرسية

2023/01/22 | 12:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بهدف توفير البيئة الملائمة للطلبة لاسيما خلال فصل الصيف.

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