2023/01/22 | 12:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن عضو اتحاد المصارف العربية زياد خلف، الاحد، عن استعداد مصرف التنمية لتمويل أنشطة التجار بالدولار وبسعر صرف 1470 بهدف التخفيف من وطأة تأثيرات سعر الصرف.

وقال خلف في تصريح أوردته الصحيفة الرسمية إن "واقع الاقتصاد العراقي والتحديات التي يمر بها تتطلب تحقيق تكامل بين جميع القطاعات لنتفادى التأثيرات السلبية، ويجب أن يكون القطاع المصرفي داعما للأنشطة الإنتاجية والخدمية من خلال التمويل الذي يقدمه إلى جميع القطاعات"، لافتا إلى أن "مصرف التنمية أبدى استعداده لتمويل أنشطة التجار بالدولار وبسعر صرف 1470، وبذلك يمكن أن نخفف من وطأة تأثيرات سعر الصرف في السلع والبضائع داخل السوق المحلية".

ولفت الى ان "العمل متواصل على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في خطوة لتفعيل دور الشباب داخل المجتمع، وإعادة المنتج الوطني إلى الوجود".

وأضاف، أن " الجهاز المصرفي يعمل ويقدم الخدمات برغم التحديات ويضع الحلول"، لا فتا إلى "أن النجاحات التي تتحقق في الدول إقليميا وعالميًا تجد خلفها مؤسسات مالية داعمة لأنشطتها "، مبينا أن "رجال الأعمال والتجار نجدهم يمولون أنفسهم من أموالهم وهنا أمر جيد ولكن تطوير الأعمال والأداء يحتم وجود جهاز مصرفي داعم لأنشطتها".

وتابع خلف، "ندرك أن الجهاز المصرفي يمثل محورا رئيسا في تحقيق النهوض الاقتصادي بجميع مفاصله، وبرغم التحديات نعمل على ترصين الجهاز المصرفي وجعله قادرا على تقديم خدمات ترتقي إلى العالمية بما يتناسب مع احتياجات الشركات التي تحتاج إلى انسيابية عالية في حركة أموالها"، مشيرا إلى أن "توسع مصرف التنمية الدولي داخل البلاد وخارجها يعد خطوة رائدة للقطاع المصرفي الخاص في العراق، وتأتي انسجاما مع متطلبات المرحلة المقبلة التي ستشهد انفتاحا أوسع على العالم وتتطلب تعاونا مع مؤسسات دولية وشركات حول العالم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف التنمية يعلن استعداده لتمويل أنشطة التجار بسعر صرف 1470 دينارا للدولار) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف التنمية يعلن استعداده لتمويل أنشطة التجار بسعر صرف 1470 دينارا للدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).