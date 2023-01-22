الرشيد يعلن متطلبات الحصول على حصة الدولار للمسافرين بفرع مطار بغداد

2023/01/22 | 12:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن مصرف الرشيد، اليوم الاحد، متطلبات بيع الدولار للمسافرين من خلال فرع مطار بغداد الدولي.

وذكر المصرف في بيان أن "سعر البيع (1470 دينار) لكل دولار وتكون حصة المسافر بحد اعلى (5000) دولار".

واضاف ان "متطلبات شراء الدولار هي (جواز سفر نافذ المفعول/ تذكرة سفر اصلية/ فيزا او اقامة للدول التي تتطلب ذلك/ تذكرة طائرة (بوردنك) ويكون تاريخ السفر بنفس يوم وتاريخ تقديم طلب الشراء من خلال تواجده في المطار".

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