أقدم سجين بريطاني .. 44 عاماً في الحبس الانفرادي

2023/01/22 | 12:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجل روبرت مودسلي (69 عاماً) أحد أكثر القتلة المتسلسلين شهرة في العالم والمملكة المتحدة، رقماً قياسياً عالمياً جديداً للحبس الانفرادي بـ 16400 يوم متتالية في زنزانة انفرادية تعادل 44 عاماً.

ويعدّ مودسلي أقدم سجين في بريطانيا بعد القاتل المورز إيان برادي، الذي قضى 51 عاماً، قبل أن يتوفى عام 2017.

وسجل السجين الأمريكي ألبرت وودفوكس، الذي توفي العام الماضي، الرقم القياسي العالمي للحبس الانفرادي بـ 43 عاماً، قبل إطلاق سراحه في عام 2016.

ولا يزال مودسلي في الحبس الانفرادي في زنزانة زجاجية منذ عام 1979، بعد أن قتل ثلاثة أشخاص في السجن، بينما كان يقضي عقوبة بالسجن المؤبد بتهمة قتل جون فاريل في عام 1974.



ونتيجة لذلك، تم تصنيفه على أنه الأكثر خطورة في المملكة المتحدة.

وكان مودسلي يبلغ من العمر 21 عاماً عندما تم حبسه بتهمة قتل جون فاريل البالغ من العمر 30 عاماً.

ولقب القاتل بلقب «هانيبال آكلي لحوم البشر».

وقال، إنه سعيد ومتكيف في الحبس الانفرادي، وحذر من أنه سيقتل مرة أخرى إذا تم إطلاق سراحه.

ويعيش الآن بقية أيامه في زنزانة 18 قدماً في 15 قدماً، والتي تم بناؤها خصيصاً له عام 1983 ومحمية بزجاج مضاد للرصاص.

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