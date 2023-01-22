بريطانيا تعلن تفاصيل حفل تتويج الملك تشارلز في 6 مايو المقبل

2023/01/22 | 12:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف قصر باكنجهام، عن تفاصيل الاحتفال بتتويج ملك بريطانيا تشارلز الثالث في شهر مايو/ أيار المقبل.وأوضح أن الاحتفال سيتم بمواكب تقليدية، وسيرافقه حفل موسيقي في قلعة «وندسور» بالتزامن مع مظاهر احتفالية في الشوارع وعروض ضوئية، وفق «رويترز».ويعد هذا التتويج الحدث الرئيسي للعائلة المالكة البريطانية خلال عام 2023؛ حيث أكد قصر باكنجهام الذي نشر تفاصيل التتويج بأن البريطانيين الذين حصلوا على إجازة إضافية في الثامن من مايو احتفالاً بهذه المناسبة، سيتمكنون من مشاهدة احتفالات واسعة وعروض بطائرات مسيّرة.والجدير بالذكر أن الملك تشارلز البالغ من العمر 74 عاماً أصبح ملكاً بشكل تلقائي بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث في سبتمبر/ أيلول الماضي؛ حيث سيقام حفل التتويج الكبير له ولزوجته كاميلا، يوم السبت الموافق السادس من مايو القادم.وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في بيان صحفي صادر عن الحكومة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إن «تتويج ملك جديد هو لحظة فريدة لبلادنا»، معرباً عن أمله في أن يكرّم الشعب «تشارلز الثالث عبر المشاركة في الفعاليّات على المستويين المحلي والوطني في كافة أنحاء البلاد».وسيكون تتويج تشارلز الثالث أقصر وأقلّ كلفة من تتويج والدته، نزولاً عند رغبة الملك؛ حيث استغرق تتويج الملكة إليزابيث أكثر من 3 ساعات وجرى أمام 8251 مدعواً.

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