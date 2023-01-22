مشتركات التحالفات تضطرب أمام قيمة الدينار والوجود الامريكي والاستثمار السياسي للخليجي

2023/01/22 | 12:40 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 يناير، 2023 بغداد/المسلة: ازاحت ثلاثة اشكاليات بعضا من الرماد عن جمر الخلافات داخل المجتمع...

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