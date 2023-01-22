2023/01/22 | 12:40 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 يناير، 2023 بغداد/المسلة: في أصبوحة بغدادية مشمسة في يوم الجمعة ٢٠ من شهر كانون...

ظهرت المقالة تكريم الباحث والمؤرخ رفعت مرهون الصفار أولاً على المسلة.

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