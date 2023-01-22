2023/01/22 | 12:40 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8MMMhlswhEA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مازن العزب يبدع في صناعة مجسمات مصغرة للطائرات) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مازن العزب يبدع في صناعة مجسمات مصغرة للطائرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).