برصاصة في الرأس.. مسلحون يقتلون مدنياً شرقي بغداد

2023/01/22 | 12:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول، اليوم الأحد، بمقتل شخص بنيران مسلحين مجهولين شرقي العاصمة بغداد.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، ان” مسلحين مجهولين اقدموا على قتل رجل تولد 1977 بأسلوب اطلاق النار على رأس ضمن منطقة الرشاد شرقي بغداد”.وأضاف المصدر ان “المسلحين لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة”، مبيناً ان “القوات الأمنية وصلت الى […]

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مسلحون يقتلون مدنياً شرقي بغداد أولاً على ايرث نيوز.

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