بسبب حادثة القرآن الكريم.. رئيس تحالف السيادة يدعو السوداني إلى استدعاء السفير السويدي

2023/01/22 | 12:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا رئيس تحالف السيادة الشيخ خميس الخنجر، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى استدعاء السفير السويدي بسبب الاعتداء على القرآن الكريم.

وقال الشيخ الخنجر في تغريبدة على تويتر إن “الاعتداء على القرآن الكريم، همجية مرفوضة في قارة يفترض أنها تحترم حقوق الآخرين وأفكارهم”.

وأضاف “نطالب الاتحاد الأوربي بوقف هذا التطرف ومعالجته بشكل واضح وحازم؛ احتراماً لما بيننا من علاقات وأتمنى على أخي رئيس مجلس الوزراء استدعاء سفير السويد بهذا الخصوص”.

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