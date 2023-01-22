نينوى.. القبض على ارهابي عمل فيما يسمى كتيبة

2023/01/22 | 13:39 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلنت وكالة الاستخبارات التابعة الى وزارة الداخلية، اليوم الاحد، القبض على ارهابي "خطير" عمل فيما يسمى كتيبة الاستشهاديين والانتحاريين في محافظة نينوى.

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