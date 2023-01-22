2023/01/22 | 13:39 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الاحد، اعتقال 17 متسللا اجنبيا حاولوا دخول واسط بطريقة "غير شرعية".

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