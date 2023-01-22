السوداني يؤكد اسناد الحكومة للسلطة القضائية في مكافحة الفساد

2023/01/22 | 13:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أجرى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، صباح اليوم الأحد، زيارةً إلى مجلس القضاء الأعلى، وفقا لبيان صادر عن مكتبه تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه.وذكر البيان، أنه "التقى رئيسَ مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، والقضاة رؤساء المحاكم"، مؤكدا "دعمه للسلطة القضائية بجميع مؤسساتها، وإسنادها من أجل القيام بكامل دورها القانوني والدستوري، لاسيما في ملفات مكافحة الفساد الإداري والمالي".واعرب السوداني، عن "عزم الحكومة المضي في تأكيد هوية العراق بوصفه بلداً محكوماً بالقوانين والدستور بشكل تمام"، مشدداً على "حرص الحكومة في الالتزام بهذه الأطر والسياقات القانونية".



من جانبه أكد زيدان، وفقا للبيان، "دعم مجلس القضاء الأعلى للحكومة في تطبيق برنامجها، والإصلاحات التي تجريها على صُعد مختلفة"، مشيراً إلى "أهمية التعاون بين السلطتين القضائية والتنفيذية".

وفي وقت سابق، اكد رئيسا مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، والمحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود، أن آفة الفساد تحتاج لنية حقيقية لمحاربتها.

وذكر بيان لإعلام المحكمة، وتلقته (بغداد اليوم)، أنه "زار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني, المحكمة الاتحادية العليا وكان في استقباله رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود واعضاء المحكمة الاتحادية العليا".

واضاف، أنه "تم بحث ملفات عدة منها ما يتعلق بالمحكمة الاتحادية العليا ودورها في حماية الدستور والحقوق والحريات العامة والخاصة والتأكيد على مبدأ سيادة القانون والتداول السلمي للسلطة عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في الدستور، والتأكيد على ضرورة تجاوز التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الشعب العراقي والحكومة الحالية"، مشيرا الى أنه "تم التأكيد على ان العراق بحكم تاريخه وبحكم امكانياته الاقتصادية والبشرية قادر على بناء دولة قوية مدنية حديثة تقوم على اساس المواطنة".

وتابع، البيان ان "آفة الفساد تحتاج الى نية حقيقية وطنية لمحاربتها، وان الشعب العراقي بما يمتلكه من مقومات اخلاقية قادر على تجاوزها لأن قيم الشعب العراقي ترفض كل ما يخالفها، ورغم كل التحديات الا ان الشعب العراقي بعمومه رافض لكل ما ينافي المباديء الاخلاقية والوطنية وهو عازم بجميع قومياته ومكوناته على بناء دولته".

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