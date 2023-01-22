السوداني لزيدان: الحكومة حريصة في الالتزام بالأطر والسياقات القانونية

2023/01/22 | 13:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، عزم الحكومة المضي في تأكيد هوية العراق بوصفه بلداً محكوماً بالقوانين والدستور بشكل تام، فيما أشار رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، دعم القضاء للحكومة.

وذكر بيان لمكتب السوداني، أن الأخير “أجرى، صباح اليوم، زيارةً إلى مجلس القضاء الأعلى، والتقى رئيسَ مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، والقضاة رؤساء المحاكم”.

وأكد السوداني، دعمه “للسلطة القضائية بجميع مؤسساتها، وإسنادها من أجل القيام بكامل دورها القانوني والدستوري، لاسيما في ملفات مكافحة الفساد الإداري والمالي”.

وأشار إلى، “عزم الحكومة المضي في تأكيد هوية العراق بوصفه بلداً محكوماً بالقوانين والدستور بشكل تمام”، مشدداً على “حرص الحكومة في الالتزام بهذه الأطر والسياقات القانونية”.

من جانبه، أكد زيدان، “دعم مجلس القضاء للحكومة في تطبيق برنامجها، والإصلاحات التي تجريها على صُعد مختلفة، مشيراً إلى أهمية التعاون بين السلطتين القضائية والتنفيذية”.

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