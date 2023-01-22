2023/01/22 | 13:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حادثة مرعبة وثقتها كاميرا مراقبة وقعت في وضح النهار أمام أحد المنازل في مدينة ميلووكي بولاية ويسكونسن الأمريكية، قام رجل بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار بإطلاق وابل من الرصاص نحو المنزل وتقول مالكته إنها لا تعرف هذا الشخص، مضيفًة إنها لم تعد قادرة على دخول بيتها بسبب هول ما حدث.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هجوم مخيف وثقته كاميرا الباب.. شاهد ما فعله رجل أمام منزل في وضح النهار) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هجوم مخيف وثقته كاميرا الباب.. شاهد ما فعله رجل أمام منزل في وضح النهار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).