اشتراكات جديدة تتيح تصفح تويتر من دون إعلانات

2023/01/22 | 14:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس تويتر، إيلون ماسك، في سلسلة تغريدات، السبت، أن خدمة الاشتراك المدفوعة في الشبكة ستعرض إعلانات أقل للمستخدمين، بما يشمل فئة خالية تماماً من الإعلانات.

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