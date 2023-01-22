التجارة تباشر فعلياً بأتمتة البطاقة التموينية ابتداء من النجف

2023/01/22 | 14:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد، المباشرة فعلياً بأتمتة البطاقة التموينية، مبينة أن أولى المحطات كانت في محافظة النجف الأشرف.

وذكرت الوزارة في بيان أن "الوزارة باشرت فعلياً بأتمتة البطاقة التموينية والخطوة الأولى كانت في محافظة النجف الأشرف وبأشراف من وزير التجارة اثير الغريري ميدانياً".

وقال الغريري خلال زيارته إلى محافظة النجف الأشرف واللقاء بمحافظها ماجد الوائلي بحسب بيان، إن "وجوده اليوم بالمحافظة هو للإشراف بشكل ميداني على أتمتة البطاقة التموينية وكخطوة أولى تم إطلاقها في النجف وتليها محافظات عراقية اخرى"، مشيراً الى "أتمتة 70 بالمئة من البطاقة التموينية في محافظة النجف الأشرف ومن مؤمل استكمال باقي البطاقات الأخرى في المحافظة وبالتالي التوجه إلى جميع المحافظات".

وأضاف، أن "أتمتة البطاقة التموينية تأتي في إطار البرنامج الحكومي الذي أعلن عنه دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني"، مبيناً أنها "خطوة مهمة في مساعدة المواطنين على التسجيل من خلال هواتفهم الخاصة بدون مراجعة المراكز التموينية ، فضلا عن معرفة المواد المجهزة الى المواطنين والتأكد من نوعياتها وصلاحياتها اعتمادا على تطبيق سيكون في هواتف المواطنين".

ولفت إلى، أن "خدمة الأتمتة ستكون مهمة لخدمة المواطنين في إمكانية معرفة نوعيات المواد المجهزة وكمياتها ونوعياتها، فضلا عن أنها تحدد التكرارات والحالات الوهمية وتوقف كل المخالفات التي حصلت في اعداد المشمولين في البطاقة التموينية".

وأكد، أن"كل ما يتعلق بإنجاز المشروع متوفر الآن لدى وزارة التجارة وبدأنا الان في النجف في خطوة استباقية تليها محافظات عراقية اخرى".

وأشار الى، أن"الوزارة تحتاج الى دعم الحكومات المحلية ودعم مفوضية الانتخابات لغرض مشاركتها في الحملة التي ستشمل جميع محافظات البلاد والهدف منها اتمتت البطاقة التموينية وتحويلها الى بطاقة الكترونية"، موضحاً أن "هذا المشروع كانت وزارة التجارة قد تاخرت فيه لمدة 5 اعوام، بسبب عدم وجود بنى تحتية ونتيجة عدم وجود موازنة لهذا المشروع الذي يتم الآن عن طريق الاعتماد على الملاكات البشرية لهذه الوزارة".

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