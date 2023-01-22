مبيعات البنك المركزي تتجاوز 80 مليون دولار

2023/01/22 | 14:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي النقدية من الدولار في مزاد، يوم الاحد، على حساب الحوالات الخارجية.

وأظهرت احصائية نشرها البنك أن مزاد اليوم لبيع وشراء الدولار الامريكي شهد بيع 87 مليوناً و437 ألفاً و882 دولاراً، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

وكانت معظم المبيعات من الدولار ذهبت على شكل نقدي وبواقع 51 مليوناً و700 ألف دولار، فيما ذهبت البقية البالغة 35 مليوناً و737 ألفاً و882 دولاراً لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات.

وبلغت المصارف التي اشترت الدولار النقدي 16 مصرفاً، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 14 مصرفاً، فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 210 شركات.

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