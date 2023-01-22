2023/01/22 | 14:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني يحذر من استغلال أزمة الدولار والرمي العشوائي يحول فرحة التتويج إلى مآسي | الحصاد

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