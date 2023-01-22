2023/01/22 | 14:14 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ارتفاع الدولار يلهب الاسواق ويشعل غضب المواطنين | تقرير
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع الدولار يلهب الاسواق ويشعل غضب المواطنين | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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