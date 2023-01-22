وزير الشباب: انخفاض معدل الجريمة إلى أكثر من 80% خلال أيام بطولة خليجي25

2023/01/22 | 14:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلن وزير الشباب والرياضة احمد المبرقع ، انخفاض معدل الجريمة إلى أكثر من 80% خلال أيام بطولة خليجي25.وقال المبرقع في مقابلة تلفزيونية تابعها / المركز الخبري الوطني/:إن “معدل الجريمة انخفض […]

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