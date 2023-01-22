2023/01/22 | 14:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ، اليوم الاحد، صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالسجن والغرامة بحقِّ معاون مدير مصرف الرافدين / فرع الخالديَّة.دائرة تحقيقات الهيئة أفادت في بيان تلقاه / المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تكشف تفاصيل الحكم على معاونة مدير مصرف في الأنبار المركز الخبري الوطني.

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