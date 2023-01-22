تركي آل الشيخ يقبّل رأس والدة أشرف حكيمي.. والأخير ينال جائزة الرياضي المفضّل

2023/01/22 | 14:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز أشرف حكيمي، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بجائزة الرياضي العربي المفضّل لعام 2022، في مهرجان صنّاع الترفيه "Joy Awards"، والّذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض.

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