2023/01/22 | 14:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 يناير، 2023 بغداد/المسلة: كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأحد، 22 كانون الثاني، 2023، عن صدور...

ظهرت المقالة مسؤولة مالية تشتري عقارات وتسجلها باسم ابنتها بأموال مصرف الرافدين أولاً على المسلة.

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