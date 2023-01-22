سوق النحاس في بغداد بين الحاضر والمستقبل

2023/01/22 | 15:08 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعد سوق النحاس أو الصفارين، كما يحلو للعراقيين تسميته، أحد أبرز معالم بغداد، حيث يقع في شارع الرشيد بالمدينة القديمة.وإن الحالة الاقتصادية وغياب الدعم انعكس سلبا على ممارسة هذه الحرفة العريقة.

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