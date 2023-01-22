2023/01/22 | 15:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Itd42XQYI68

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بحضور نيجيرفان بارزاني.. إحياء الذكرى الـ60 لعقد "اتفاقية الإليزيه" في قلعة أربيل) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بحضور نيجيرفان بارزاني.. إحياء الذكرى الـ60 لعقد "اتفاقية الإليزيه" في قلعة أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).