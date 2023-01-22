دون استخدام الملح..اختراع ملعقة صحية تشعرك بملوحة الطعام

2023/01/22 | 15:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الملعقة تعمل بمساعدة الموجات الكهربائية على نقل أيونات الصوديوم أو "الملح الكهربائي" إلى الفم.

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