التربية تعلن فتح باب الترشيح لدراسة الدبلوم العالي المعادل للماجستير

2023/01/22 | 15:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وزارة التربية، اليوم الأحد، فتح باب الترشيح لدراسة الدبلوم العالي المعادل للماجستير.

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