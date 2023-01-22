نفذت طلبه الغريب.. إمرأة تقتل زوجها المريض داخل المستشفى

2023/01/22 | 15:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت إمرأة بقتل زوجها المريض في المستشفى تنفيذا لطلبه، وقالت الشرطة إن الحادثة وقعت في ولاية فلوريدا الأميركية.

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